В Литве по делам о воздушной контрабанде осудили более 20 человек

Генпрокурор Нида Грунскене сообщила, что с начала года в стране нашли более 600 приземлившихся метеозондов с сигаретами

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 18 ноября. /ТАСС/. Более 20 человек осуждены в Литве как участники воздушной контрабанды более дешевых сигарет с территории Белоруссии. Об этом сообщила журналистам генеральный прокурор Нида Грунскене.

"Генпрокуратура в настоящее время расследует более 20 дел о сигаретной контрабанде с использованием метеорологических зондов. По переданным в суд документам 22 человека осуждены", - сказала она.

Как отметила Грунскене, в объективе внимания инстанции находится около 500 случаев переброски через границу табачной контрабанды. С начала года в Литве нашли более 600 приземлившихся метеозондов с сигаретами. По данным правоохранительных органов, в преступном бизнесе по сговору участвуют граждане как Белоруссии, так и Литвы.