В Литве по делам о воздушной контрабанде осудили более 20 человек
Редакция сайта ТАСС
10:00
ВИЛЬНЮС, 18 ноября. /ТАСС/. Более 20 человек осуждены в Литве как участники воздушной контрабанды более дешевых сигарет с территории Белоруссии. Об этом сообщила журналистам генеральный прокурор Нида Грунскене.
"Генпрокуратура в настоящее время расследует более 20 дел о сигаретной контрабанде с использованием метеорологических зондов. По переданным в суд документам 22 человека осуждены", - сказала она.
Как отметила Грунскене, в объективе внимания инстанции находится около 500 случаев переброски через границу табачной контрабанды. С начала года в Литве нашли более 600 приземлившихся метеозондов с сигаретами. По данным правоохранительных органов, в преступном бизнесе по сговору участвуют граждане как Белоруссии, так и Литвы.