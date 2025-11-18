Порошенко со сторонниками заблокировали трибуну Рады, требуя отставки кабмина

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и его сторонники заблокировали трибуну Рады, требуя отставки всего правительства страны, следует из трансляции телеканала "Рада".

На сегодняшнем заседании депутаты должны были рассмотреть увольнение главы Минюста Германа Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук в связи с коррупционным скандалом.

Порошенко заявил, что за отставку всего правительства уже собрана 51 подпись из 150 необходимых. Также он заявил, что "Европейская солидарность" будет голосовать против отставки Галущенко и Гринчук, чтобы не позволить властям "спустить пар" и закрыть на этом дело о коррупции.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.