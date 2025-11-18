Politico: Белый дом не верит, что публикация файлов по Эпштейну урегулирует скандал

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Американская администрация не верит, что публикация материалов по делу Джеффри Эпштейна поможет урегулировать противоречия, вызванные утверждениями о связях республиканцев и президента Дональда Трампа с уличенным в педофилии финансистом. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников Белого дома.

По ее информации, в Белом доме считают, что даже если Конгресс США проголосует за публикацию всех материалов по делу Эпштейна, скандал продолжит разгораться. "Люди никогда не будут удовлетворены. Потому что люди в этой стране искренне убеждены, что федеральное правительство располагает неким списком педофилов, работавших с Эпштейном. А это попросту неправда", - заявил изданию американский чиновник на условиях анонимности. Другой чиновник отметил, что Трамп никогда не возражал против публикации материалов. "На самом деле он не передумал. Он просто высказал то, о чем давно думал", - прокомментировал он призыв американского лидера к законодателям об одобрении публикации файлов по делу финансиста.

По данным Politico, Палата представителей Конгресса США на этой неделе может одобрить соответствующий законопроект, так как Трамп открыто высказался в поддержку обнародования материалов. По информации издания, все больше сенаторов-республиканцев также готовы поддержать законопроект в случае его одобрения нижней палатой американского законодательного органа.

Демократы ранее на этой неделе опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях финансиста. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить президента.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годы он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп.