Politico: Белый дом не верит, что публикация файлов по Эпштейну урегулирует скандал

По данным издания, Палата представителей Конгресса США на этой неделе может одобрить соответствующий законопроект, так как президент страны Дональд Трамп открыто высказался в поддержку обнародования материалов

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Американская администрация не верит, что публикация материалов по делу Джеффри Эпштейна поможет урегулировать противоречия, вызванные утверждениями о связях республиканцев и президента Дональда Трампа с уличенным в педофилии финансистом. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников Белого дома.

По ее информации, в Белом доме считают, что даже если Конгресс США проголосует за публикацию всех материалов по делу Эпштейна, скандал продолжит разгораться. "Люди никогда не будут удовлетворены. Потому что люди в этой стране искренне убеждены, что федеральное правительство располагает неким списком педофилов, работавших с Эпштейном. А это попросту неправда", - заявил изданию американский чиновник на условиях анонимности. Другой чиновник отметил, что Трамп никогда не возражал против публикации материалов. "На самом деле он не передумал. Он просто высказал то, о чем давно думал", - прокомментировал он призыв американского лидера к законодателям об одобрении публикации файлов по делу финансиста.

По данным Politico, Палата представителей Конгресса США на этой неделе может одобрить соответствующий законопроект, так как Трамп открыто высказался в поддержку обнародования материалов. По информации издания, все больше сенаторов-республиканцев также готовы поддержать законопроект в случае его одобрения нижней палатой американского законодательного органа.

Демократы ранее на этой неделе опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях финансиста. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить президента.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годы он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп.

