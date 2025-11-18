Депутат Рады Разумков пришел с куклой Карлсона на голосование по отставке

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков пришел вместе с куклой Карлсона в парламент на голосование по отставке отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук, следует из трансляции телеканала "Рада" на YouTube.

Оба министра не явились на заседание. "Ну хоть один Карлсон (бизнесмен Тимур Миндич значится под этим именем на пленках следствия - прим. ТАСС) должен быть в зале. <...> Они [министры] убежали, их нет в зале, кого вы увольняете", - сказал он, выступая с трибуны украинского парламента.

По его словам, Галущенко и Гринчук необходимо лишить министерских должностей, чтоб не платить им зарплаты. Затем Разумков перевернул куклу спиной к парламентариям и заявил им, что "они [обвиняемые в коррупции] показали вам этот пропеллер", поскольку все они скрылись.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике страны. Прошли обыски у Миндича, а также Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Владимиру Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле.