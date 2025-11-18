NBC: поставки Эр-Рияду F-35 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Потенциальные поставки Саудовской Аравии американских истребителей пятого поколения F-35 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Такое мнение озвучивается в программе телеканала NBC.

Соответствующее заявление президента США Дональда Трампа называется "спорным", так как оно "может изменить баланс сил на Ближнем Востоке, где Израиль сейчас является основным получателем передовых американских военных технологий". При этом NBC напомнил, что аналогичная потенциальная сделка США с ОАЭ ранее сорвалась не только из-за опасений потери превосходства ВВС Израиля в воздухе в ближневосточном регионе, но и из-за возможной утечки американских технологий китайцам.

Ранее портал Axios сообщил, что Израиль, вероятно, потребует от США предоставления дополнительных гарантий безопасности, если Вашингтон заключит с Саудовской Аравией соглашение о поставках королевству F-35. Как указал один из собеседников портала, "истребителю F-35 требуется несколько минут, чтобы долететь из Саудовской Аравии до Израиля". Еврейское государство потребует, чтобы поставленные королевству истребители пятого поколения не размещались на саудовских военно-воздушных базах в западных частях страны, наиболее близких к территории Израиля. На данный момент Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке, обладающей собственными истребителями F-35.

В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон планирует поставить Саудовской Аравии истребители F-35. До этого портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что Израиль в целом не против продажи королевству истребителей, но в таком случае она должна сопровождаться нормализацией отношений Саудовской Аравии с еврейским государством.