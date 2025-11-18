Депутат Бундестага Котре заявил, что провел "хорошие переговоры" в Сириусе

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре заявил ТАСС, что во время посещения симпозиума "БРИКС - Европа" в Сириусе провел хорошие переговоры с представителями как России, так и других стран БРИКС.

"Мы провели хорошие переговоры", - отметил немецкий парламентарий, подводя итоги своего визита в РФ. "Как с российской стороной, так и с представителями государств БРИКС нам удалось не только обменяться интересной информацией, но и заложить основу, необходимую для взаимного доверия", - сообщил он.

"Мы [АдГ] взяли на себя задачу правительства ФРГ поддерживать открытыми каналы диалога", - добавил Котре, подчеркнув, что "друг с другом необходимо разговаривать и в кризисные времена". "Несмотря на нашу роль оппозиционной партии, нас восприняли всерьез как партнера при обсуждении вопроса о восстановлении энергетических поставок [из России]", - отметил депутат.

Изначально в Россию на симпозиум намеревались отправиться два депутата от фракции АдГ в Бундестаге - Штеффен Котре и Райнер Ротфусс, а также руководитель отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента Ганс Нойхофф. В других партиях подвергли резкой критике планы поездки, а некоторые представители блока ХДС/ХСС обвинили АдГ в госизмене. На фоне возрастающего давления сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель 11 ноября заявила, что только один депутат Бундестага от фракции АдГ, а именно Котре, посетит Сочи.

О симпозиуме

Симпозиум "БРИКС - Европа" был организован партией "Единая Россия", международным движением "Другая Украина" и Институтом Европы РАН. В симпозиуме приняли участие 12 членов Европарламента и более 15 депутатов национальных парламентов европейских стран. Также на конференции были представлены Алжир, Белоруссия, Бразилия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Куба, Эфиопия и ЮАР.

Ключевые темы симпозиума - диалог между Европой и БРИКС, поиск выхода из кризиса в отношениях между Россией и Евросоюзом, преодоление последствий конфронтационной политики руководства ЕС, защита прав национальных меньшинств и выработка новых стратегий для Европы в многополярном мире.