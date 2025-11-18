Постпред США при НАТО призвал ЕС действовать агрессивно в конфискации активов РФ

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Европа должна действовать агрессивно в изъятии российских зарубежных активов, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер в интервью агентству Bloomberg.

"Очевидно, что конфискация российских активов является важным шагом. Это не только обеспечит Украину финансовой поддержкой на несколько лет как в экономическом, так и в военном плане, но и, по моему мнению, также станет новым шагом, более агрессивным для Европы. Одно из критически важных замечаний, которые часто слышит Европа [от США], заключается в том, что она просто недостаточно агрессивна", - утверждал дипломат.

"Я думаю, что сейчас пришло для них самое время смело действовать", - добавил Уитэкер.

Основная часть блокированных в ЕС суверенных активов РФ в размере €210 млрд находится на площадке Euroclear в Бельгии, которая опасается, что основной удар российских ответных мер придется по ней. Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, присвоение российских активов под прикрытием любой схемы будет расценено "как воровство", ответные меры "последуют незамедлительно" и заставят Запад "подсчитывать убытки".

Страны ЕС продолжают обсуждать пути дальнейшего финансирования Украины, в том числе возможность использования для этой цели замороженных на Западе российских активов. Бельгия заблокировала на саммите ЕС 23 октября план ЕК по экспроприации активов РФ под видом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены по всем странам блока. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в декабре, а Еврокомиссия получила указание саммита ЕС подготовить различные варианты кредитования Украины на 2026-2027 гг. Пресс-служба ЕК ранее неоднократно заявляла, что для Еврокомиссии экспроприация активов России остается приоритетным вариантом.