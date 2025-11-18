Bloomberg: Зеленский подпишет соглашение по обороне с испанскими компаниями

В числе представленных компаний назван холдинг Indra Sistemas, крупнейший оборонный подрядчик страны

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский в ходе визита в Мадрид подпишет соглашение по обороне с испанскими компаниями. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.

Зеленский встретится с представителями 13 оборонных и технологических компаний, а также с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Встреча призвана продемонстрировать возможности оборонной промышленности Испании, отмечает агентство. В числе представленных компаний назван холдинг Indra Sistemas, крупнейший оборонный подрядчик страны.

Ранее министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес заявлял, что власти Испании рассчитывают сохранить прошлогодние объемы выделенных Киеву средств на военное снаряжение, доведя сумму финансовой помощи до €1 млрд до конца года.

Во вторник в испанской столице состоится встреча Зеленского с председателем правительства королевства Педро Санчесом.