ЕК отрицает, что передала СМИ письмо об экспроприации активов России

Глава пресс-службы ЕК Паула Пинью заявила, что ожидает теперь "дискуссию между странами ЕС" в преддверии саммита ЕС 18-19 декабря

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия отрицает, что направила в СМИ письмо странам ЕС о планах экспроприации активов России, но подтверждает его существование. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью.

"Мы не предавали огласке это письмо, поэтому мы не можем комментировать его содержание. Это письмо стало ответом на поручение Европейского совета по обеспечению финансирования Украины", - заявила она журналистам, подчеркнув, что ожидает теперь "дискуссию между странами ЕС" в преддверии саммита ЕС 18-19 декабря.

В свою очередь представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари подтвердил, что это письмо содержит три варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, приоритетным среди которых Еврокомиссия считает схему так называемого репарационного кредит, которая подразумевает экспроприацию суверенных активов России. Два других варианта подразумевают общеевропейский заем, привлеченный Еврокомиссией, или государственные займы, привлеченные всеми странами ЕС на сумму не менее чем в €90 млрд. В обоих случаях деньги Киеву предполагается предоставлять безвозмездно, а возвращать эти кредиты будут европейские государства либо напрямую, либо через взносы в бюджет ЕС.

"Какое бы решение ни было принято, оно должно удовлетворять четырем базовым принципам", - сказал Уйвари. Во-первых, финансирование Украины должно "поступить быстро". Во-вторых, эта схема не должна подрывать кредитоспособность Украины, то есть не приводить к дальнейшему росту госдолга, на обслуживание которого сейчас уходит значительная часть макрофинансовой помощи ЕС. В-третьих, эта схема должна обеспечивать пропорциональное участие всех стран ЕС, и, в-четвертых, она должна обеспечивать распределение бремени по поддержке Киева между ЕС и его иностранными партнерами.

Полный текст письма Еврокомиссии странам ЕС опубликовало в понедельник европейское издание газеты Politico, большинство ведущих европейских СМИ опубликовали выдержки из этого документа. В нем ЕК, в частности, оценила суммарные потребности Украины в военной и финансовой помощи в €135,7 млрд на 2026 и 2027 годы при условии, что конфликт на Украине завершится в 2026 году.