Молдавия обсуждает с ЕС и США план приднестровского урегулирования

КИШИНЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии обсуждают с партнерами из ЕС и США план приднестровского урегулирования. Об этом заявил журналистам премьер Молдавии Александр Мунтяну, отказавшись сообщить его подробности.

"Мы сейчас обсуждаем план реинтеграции приднестровского региона с нашими европейскими и американскими партнерами. Пока я не могу раскрыть вам подробности, но такой план обсуждается", - сказал Мунтяну.

Со своей стороны президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможное вступление страны в ЕС без Приднестровья. По ее словам, конфликт можно будет урегулировать уже после вступления в организацию.

Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от ЕС и США) заморожены с 2019 года. Президент непризнанной республики Вадим Красносельский неоднократно призывал руководство Молдавии возобновить их, однако Санду после избрания в 2020 году заявила, что не будет встречаться с лидером Приднестровья.