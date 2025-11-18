Депутат Рады Дмитрук: для изменений на Украине нужна отставка Зеленского

По словам политика, ключевая задача Владимира Зеленского - "выиграть время, создать иллюзию реформ, демонстрируя публичную "реакцию" на вызовы, чтобы избежать персональной ответственности"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Реальные изменения на Украине возможны лишь при условии отставки Владимира Зеленского, а не одного лишь главы его офиса Андрея Ермака. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования.

"Единственным решением, способным изменить ситуацию, является не перестановка должностных фигур внутри режима, а полное прекращение полномочий Зеленского и всего его офиса. Это не политический лозунг, а объективная и неизбежная стадия политического процесса, без которой невозможно перейти к реальным изменениям, восстановлению управляемости и формированию полноценной, а не декоративной политики на Украине", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, увольнение Ермака станет лишь имитацией изменений. "Текущие обсуждения возможного увольнения Ермака и назначения на его место Маркаровой (экс-посла Украины в США Оксаны Маркаровой - прим. ТАСС) или любого другого представителя действующей террористической организации не имеют отношения к реальным институциональным изменениям. Это управляемый политический спектакль, рассчитанный на западных кураторов, а также на внутреннее украинское общественное мнение. Смена персоналий внутри закрытого авторитарно-коррупционного механизма не является реформой, а представляет собой классический пример политической имитации", - подчеркнул депутат.

Дмитрук отметил, что ключевая задача Зеленского - "выиграть время, создать иллюзию реформ, демонстрируя публичную "реакцию" на вызовы, чтобы избежать персональной ответственности".

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. Бывший премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров, комментируя ТАСС раскрытие крупной коррупционной схемы во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем, отметил, что США уже ищут замену Зеленскому.

17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках по делу Миндича под псевдонимом Али-Баба. В тот же день партии "Европейская солидарность" (ЕС) и "Голос" потребовали от Зеленского уволить главу его офиса Ермака, отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа" и назначить новый кабмин. Необходимость таких мер они обосновывают коррупционным скандалом вокруг Миндича. По словам депутата Ярослава Железняка, в "Слуге народа" также назревает бунт, если Ермак не будет отправлен в отставку. Все больше парламентариев заявляют о глубоком кризисе в Раде. Во вторник утром партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" присоединилась к требованию создать правительство нацединства.