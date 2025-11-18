"Телеграф": вице-премьер Украины не поехал в Брюссель на фоне слухов о назначении

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Тарас Качка может быть одним из претендентов на освобождающийся пост главы Минюста

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка не появился на форуме по расширению ЕС в Брюсселе. Об этом сообщает украинское издание "Телеграф".

Как передает с места его корреспондент, на мероприятии присутствовали представители других стран-кандидатов - Албании, Молдавии и Черногории - на уровне премьеров и членов правительства. Не было только Качки, которого ранее заявляли как одного из спикеров на форуме.

В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале, что Качка может быть одним из претендентов на освобождающийся пост главы Минюста.

18 ноября Верховная рада должна была утвердить отставку двух министров украинского кабмина, имена которых упоминались в связи с крупным коррупционным скандалом, - главу Минюста Германа Галущенко и Минэнерго Светлану Гринчук. Голосование не состоялось, так как члены партии экс-президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" заблокировали трибуну парламента. Ожидается, что парламент вернется к этому вопросу 19-21 ноября.

Коррупционный скандал

Коррупционный скандал, уже получивший в украинских СМИ название "Миндичгейт" - по имени бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Владимира Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина.

В настоящее время обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. Обвинения предъявлены семи фигурантам, а также бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Обыски прошли у нынешнего министра юстиции, на момент расследуемых событий возглавлявшего Минэнего Германа Галущенко. Сам Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.

Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках. На фоне появления многочисленных подробностей коррупционного дела, в котором замешаны люди из окружения Зеленского, оппозиционные депутаты и общественные деятели стали поднимать вопрос о степени вовлеченности в преступные схемы его лично и главы его офиса Андрея Ермака. Однако правоохранительные органы, расследующие это дело, пока не делали никаких заявлений на эту тему.