Глава Тюрингии допустил поставки газа из РФ после завершения кризиса на Украине

По словам Марио Фойгта, поставки газа должны быть "частью решения проблемы"

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Марио Фойгт (Христианско-демократический союз, ХДС) не исключил возможности возобновления поставок российского газа после завершения конфликта на Украине. Как пишет агентство DPA, об этом он заявил в Эрфурте.

"Мы в целом нуждаемся в энергетической политике, которая делает ставку на реальное положение дел", - отметил глава региона. По его словам, поставки газа должны быть "частью решения проблемы". Фойгт заявил, что "может хорошо себе представить", что этот газ Германия будет получать снова из России после завершения конфликта на Украине.

Ранее премьер Тюрингии уже высказывался в подобном ключе. Однопартиец Фойгта, премьер Саксонии Михаэль Кречмер несколько дней назад также выступил за возобновление поставок энергоресурсов из России в случае завершения конфликта на Украине.