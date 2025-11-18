Депутат Рады Железняк: на "пленках Миндича" фигурируют еще около 40 человек

Их клички еще не успели идентифицировать, отметил парламентарий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Фигурантами коррупционного скандала на Украине вокруг "пленок Миндича" могут стать еще около 40 человек. Об этом пишет депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Мы узнали, что около 40 кличек фигурантов пленок НАБУ [Национального антикоррупционного бюро Украины] еще не успели идентифицировать… Эх, знал бы когда-то кинобизнесмен Тимур Миндич, что его самым известным творением будет "Али-Баба и 40 разбойников. Украинская версия", - отметил он.

Ранее Железняк сообщил, что в разговорах на "пленках Миндича" принимает участие некий Али-Баба. Под этим прозвищем скрывается, предположительно, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. В связи с коррупционным скандалом упоминались также имена ряда других высокопоставленных представителей украинского руководства, в том числе, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Дело Миндича

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.