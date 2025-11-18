Макрон принял освобожденного из алжирской тюрьмы писателя Сансаля

В Елисейском дворце сообщили, что президент "был рад освобождению" писателя, похвалив его за "образцовое мужество"

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Evan Vucci

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце 76-летнего франко-алжирского писателя Буалема Сансаля, который ранее был приговорен к пяти годам тюремного заключения, а позже помилован. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление администрации французского лидера.

В Елисейском дворце сообщили, что президент "был рад освобождению" писателя, похвалив его за "образцовое мужество". Его освобождение, как утверждается, "стало возможным благодаря методу, основанному на уважении, спокойствии и требовательности".

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун помиловал Сансаля. Он был приговорен к пяти годам тюремного заключения за действия, направленные на подрыв национального единства и наносящие ущерб национальной экономике, а также признан виновным в оскорблении органа власти. При этом прокуратура запрашивала 10 лет тюремного заключения. В ходе судебного процесса Сансалю вменялись в вину высказывания во французской прессе о том, что некоторые территории Алжира в прошлом принадлежали соседнему Марокко. Кроме того, Сансаль давно известен критикой политики алжирского правительства, а также идеологии исламистов.

Сансаль был задержан 16 ноября 2024 года в аэропорту Алжира, а 26 ноября суд принял решение о его аресте. Это событие усилило существующую напряженность в отношениях между Алжиром и Францией.

Сансаль - автор ряда художественных произведений, получивших международную известность. Среди них - романы "Клятва варваров" (1999), "Улица Дарвина" (2011), "2084: конец света" (2015). Писатель за свою творческую карьеру получил ряд престижных наград, в том числе премию Французской академии наук.