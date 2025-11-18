Моди сообщил о продуктивной встрече с Патрушевым

Премьер-министр Индии и председатель Морской коллегии России обсудили сотрудничество в морской сфере

Премьер-министр Индии Нарендра Моди © Алексей Дружинин/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел продуктивную встречу с помощником президента РФ, председателем Морской коллегии России Николаем Патрушевым, на которой они обсудили сотрудничество в морской сфере.

"Рад приветствовать Николая Патрушева, помощника Президента РФ, председателя Морской коллегии России. Мы провели плодотворные обсуждения вопросов сотрудничества в морской сфере, включая новые возможности взаимодействия в области связи, развития профессиональных навыков, судостроения и "синей экономики", - написал он в Х.

Патрушев находится с визитом в Индии, куда он прибыл 17 ноября. Ранее пресс-служба Морской коллегии РФ сообщила о его встрече с главой индийского правительства. На ней они подчеркнули взаимную заинтересованность в углублении взаимодействия двух стран с целью укрепления морского потенциала России и Индии. Отдельно Патрушев и Моди затронули подготовку намеченного на начало декабря российско-индийского саммита.