Швеция и Германия углубят сотрудничество в области обороны

Предыдущее двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере исследований, разработок, производства и закупок военной техники, а также промышленного сотрудничества, было подписано странами в 2009 году

СТОКГОЛЬМ, 18 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Пол Йонсон подписал с министром обороны Германии Борисом Писториусом Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны. Это произошло в связи с визитом шведского политика в Берлин и на Берлинскую конференцию по безопасности, сообщает шведская правительственная канцелярия.

Договор призван укрепить все аспекты оборонного сотрудничества, поясняется в сообщении. Предыдущее двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере исследований, разработок, производства и закупок военной техники, а также промышленного сотрудничества, было подписано странами в 2009 году.

"Новый, обновленный и расширенный документ представляет собой основу для дальнейшего углубления нашего партнерства в области безопасности и обороны и станет платформой для дальнейшего укрепления оборонного сотрудничества, включая стратегический диалог по вопросам развития потенциала и оборонных материальных средств. Это также создаст еще более благоприятные условия для развития сотрудничества между Швецией и Германией в этой области и продвижения новых инициатив", - говорится в пресс-релизе.