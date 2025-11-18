"Минсктранс" планирует с 21 ноября возобновить отправление автобусов в Литву

Билеты можно приобрести на автовокзале "Центральный" в Минске и на других онлайн-площадках

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. "Минсктранс" объявил, что планирует с 21 ноября возобновить отправление автобусов в Литву, в частности в Вильнюс и Каунас.

"Государственное предприятие "Минсктранс" с 21.11.2025 планирует возобновить движение в регулярном автобусном сообщении в Литовскую (Вильнюс, Каунас) и Латвийскую (Рига) республики", - сообщила пресс-служба государственного предприятия в Telegram-канале. Там добавили, что билеты можно приобрести на автовокзале "Центральный" белорусской столицы и на ряде интернет площадок.

Белорусский сервис по бронированию билетов "Атлас" проинформировал в своем Telegram-канале, что перевозчики анонсировали открытие с 22 ноября автобусных рейсов в Литву, продажи на первые из них уже открыты. В частности, в приложении и на сайте сервиса уже можно купить билеты на автобусы Минск - Вильнюс, следующие через пункт пропуска "Бенякони", отправлением в 03:00 и 05:00.

Кроме того, открыта продажа на рейс Минск - Вильнюс - Каунас через погранпереход "Каменный Лог", который отправляется с 23 ноября в 04:00.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.

18 ноября премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене сообщила, что кабмин Литвы включает в повестку заседания в среду вопрос открытия двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией.