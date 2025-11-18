Politico: Украина вряд ли сможет скоро получить французские истребители

Издание отмечает, что проблемой для этой сделки станет "медленное производство истребителей в Европе и постоянные задержки их заказов"

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Европейское издание Politico усомнилось, что Украина сможет в обозримом будущем получить, а тем более эксплуатировать 100 французских истребителей Rafale из-за "промышленных, финансовых и логистических проблем".

Politico отмечает, что проблемой для этой сделки станет "медленное производство истребителей в Европе и постоянные задержки их заказов". "Даже если бы на это были деньги, Украина не смогла бы получить самолеты быстро. Никто не продает их в таком количестве. Загуглите, сколько стран стоит в очереди за Rafale. И сомнительно, что кто-то из этих стран пропустит Украину вперед", - цитирует газета неназванного украинского военного чиновника.

Газета подчеркивает, что поддержание ВВС, в которых одновременно стоят на вооружении советские самолеты, F-16, французские Mirage и Rafale, а также шведские Gripen, которые также хочет приобрести Киев, станет головоломкой и крайне дорогостоящей логистической задачей.

Главной же проблемой Politico отмечает отсутствие у Киева денег, поскольку цена одного истребителя Rafale в зависимости от комплектации варьируется от €70 до €250 млн.

Politico отмечает, что бюджетные проблемы Франции не позволят Парижу продавать самолеты Украине в долг, поэтому единственным шансом для Киева может стать экспроприация Евросоюзом российских активов.