Постпред Турции назвал НАТО важнейшей площадкой для обеспечения безопасности ЕС

Басат Озтюрк подчеркнул важность Североатлантического договора 1949 года и заявил, что у ЕС есть важные соглашения, но они не являются и не могут быть эффективными в сфере безопасности и обороны

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Постпред Турции при НАТО, посол Басат Озтюрк заявил, что именно НАТО является важнейшей площадкой для обеспечения обороны ЕС, а отдельные европейские инициативы и объединения в этом контексте несут риски разделения единой системы.

"НАТО является важнейшим инструментом, платформой и альянсом для обеспечения европейской безопасности. Структура, объединяющая союзников, независимо от того, являются ли они членами ЕС или североамериканскими союзниками, имеет решающее значение для безопасности этого континента (части света - прим. ТАСС). Оборонные инициативы Европы несут опасность разделения, потому что население Европы составляет 500 млн человек, а население [стран] НАТО - 1 млрд. Не может быть альянса внутри альянса. Нет смысла создавать отдельный европейский оборонительный альянс", - приводит агентство Anadolu слова Озтюрка, сказанные им на прошедшем в Брюсселе бизнес-саммите "Европейский союз - Турция".

Он отметил, что "если ЕС начнет разрабатывать собственные стандарты в оборонной сфере, то никакой оперативной совместимости не будет". "Оперативная совместимость - это крайне важный аспект. Именно поэтому у нас есть стандарты НАТО, и именно поэтому их разработкой занимаются многие структуры альянса. Уже возникла ситуация дублирования", - сказал посол. Озтюрк пояснил, что "многие проекты и направления работы НАТО начали дублироваться внутри ЕС, что приводит к пустой трате ресурсов, денег и энергии".

Озтюрк подчеркнул важность Североатлантического договора 1949 года и заявил, что "у ЕС также есть важные соглашения, но они не являются и не могут быть эффективными в сфере безопасности и обороны".

"ЕС должен сосредоточиться на коллективных интересах, а не на интересах некоторых своих государств-членов. Идея единой, свободной и мирной Европы не может быть реализована без объединения всех союзников на единой платформе, в рамках одной организации, с единым пониманием и единым видением", - сказал он.