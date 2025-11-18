Мерц заявил, что Европа не должна уступать США и КНР лидерство в цифровой сфере

Для этого европейскому сообществу нужна способность к инновациям, считает канцлер Германии

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европу не уступать США и Китаю лидерство в цифровой сфере.

"Мы видим системное соперничество США и Китая - двух держав, в том числе цифровых держав, которые борются за технологическое лидерство. Европа не должна уступать им это поле", - заявил он в Берлине на саммите по вопросам укрепления цифрового суверенитета ЕС.

"Чтобы выстоять в конкурентной борьбе за цифровые технологии, нам нужна способность к инновациям. Я пойду еще дальше - нам необходимо инновационное лидерство", - сказал Мерц.

Саммит организован министерствами цифровой стратегии и развития Германии и Франции.