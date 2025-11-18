Глава МИД Индии сообщил Путину о ходе подготовки к российско-индийскому саммиту

Субраманьям Джайшанкар также отметил, что высоко ценит взгляды и рекомендации российского лидера по дальнейшему развитию связей Индии и России

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве проинформировал его о подготовке к российско-индийскому саммиту в Нью-Дели. Об этом он написал в Х.

"Большая честь встретить президента России Владимира Путина сегодня в Москве. Передал приветствия премьер-министра [Индии] Нарендры Моди", - указал Джайшанкар, добавив, что "проинформировал его о ходе подготовки к предстоящему ежегодному российско-индийскому саммиту". "Также обсудили региональные и глобальные события", - заявил он.

Глава МИД южноазиатской республики также отметил, что высоко ценит взгляды и рекомендации российского лидера по дальнейшему развитию связей Индии и России.

Президент РФ Владимир Путин провел во вторник в Кремле отдельную двустороннюю встречу с Джайшанкаром. Российский лидер обменялся с гостем из Нью-Дели рукопожатием, приняв его в Представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле. Встреча прошла в преддверии запланированного на конец года визита Путина в Индию.

Джайшанкар ранее принял участие в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло в Москве.