Telegraph: НАТО столкнулась с нехваткой тротила из-за войны в секторе Газа

Это затрудняет возможность Евросоюза поставлять боеприпасы Украине

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО столкнулись с нехваткой взрывчатых веществ, что затрудняет возможность Евросоюза поставлять боеприпасы Украине. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на доклад правозащитных организаций.

Как отмечается в документе, последний в ЕС крупный завод по производству тротила, принадлежащий компании Nitro-Chem, расположен на севере Польши. Около 90% производимого на нем тротила экспортируется в США для производства боеприпасов, в том числе бомб МК-84 и BLU-109. В докладе делается вывод, что в первую очередь активные поставки Соединенными Штатами вооружения в Израиль привели к нехватке тротила.

Также авторы исследования обращают внимание на сильную зависимость Великобритании и других стран Европы от единственного предприятия, которое уже перегружено заказами.

"Дефицит поставок тротила затруднил способность Европы обеспечивать Украину боеприпасами в борьбе против России. Это вынудило Киев ограничивать использование артиллерийских снарядов и оставило Запад в условиях спешной необходимости пополнять собственные внутренние запасы", - говорится в статье.

Как замечает The Daily Telegraph, нехватка тротила на западных рынках приводит к росту цен на него. Если пару десятков лет назад его стоимость в Великобритании составляла около 837 фунтов ($1,1 тыс.) за тонну, то сейчас она выросла до 33 тыс. фунтов ($43,6 тыс.) за тонну. Это может в итоге сказаться не только на положении на поле боя, но и затронуть потребителей электронной техники, в которой используются компоненты из металлов, для добычи которых также используется взрывчатка, отмечается в статье.