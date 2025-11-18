Трамп: США и Саудовская Аравия фактически согласовали оборонный пакт
ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Саудовская Аравия фактически согласовали новый двусторонний оборонный пакт. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы практически достигли [соглашения]", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме. У Трампа интересовались, достигли ли уже Вашингтон и Эр-Рияд договоренности по оборонному пакту.