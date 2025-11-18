Трамп: Венесуэла хочет вести переговоры с США

Вашингтон открыт для этого, заявил американский президент

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Венесуэлы хочет начать переговоры с Вашингтоном, и сам он открыт для этой идеи. Об этом он сообщил 18 ноября, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

"Я открыт для разговора. Я говорю со всеми. Но нет, он [лидер Венесуэлы] хочет [переговоров]", - сказал Трамп.