Трамп: кронпринц Саудовской Аравии ничего не знал об убийстве Хашкаджи

Президент США подчеркнул, что журналисты упомянули "человека с крайне спорными взглядами"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ничего не знал об убийстве американского журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Такую позицию он изложил, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме.

"Вы упоминаете человека с крайне спорными взглядами. Очень многим этот джентльмен, которого вы упоминаете, не нравился. Но вне зависимости от того, нравился он вам или нет, некоторые вещи случаются, но он [кронпринц] ничего об этом не знал", - заявил Трамп.

"Давайте на этом и остановимся. Вам не стоит смущать нашего гостя подобными вопросами", - добавил Трамп в ответ на вопрос журналиста телекомпании ABC News, которого он назвал представителем "лживого СМИ".

В феврале 2021 года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Хашкаджи. По версии американской стороны, саудовский наследный принц лично одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Администрация США объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи. В Эр- Рияде выводы Вашингтона категорически отвергли.