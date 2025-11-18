Пекин назвал клеветой утверждения об активности агентов КНР

Британская служба контрразведки МИ-5 ранее разослала предупреждение сотрудникам Палаты общин и Палаты лордов

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Пекин назвал злостной клеветой утверждения британской службы контрразведки МИ-5 о том, что представители китайских органов безопасности предпринимают попытки установить контакты с сотрудниками британского парламента.

"Эти утверждения со стороны Великобритании - чистая выдумка и злонамеренная клевета. Мы решительно осуждаем такие подлые действия британской стороны и направили ей строгое представление", - отмечается в комментарии, распространенном на сайте посольства КНР в Соединенном Королевстве.

"Мы призываем британскую сторону немедленно прекратить этот постановочный фарс ложных обвинений и самовозвеличивания, а также не продолжать идти по неправильному пути подрыва отношений между Китаем и Великобританией", - подчеркнули в дипмиссии.

Ранее МИ-5 разослало предупреждение сотрудникам Палаты общин и Палаты лордов. В нем сказано, что китайское министерство государственной безопасности активно взаимодействует с отдельными лицами в парламентском сообществе Соединенного Королевства. Их целью назван сбор информации и создание основы для долгосрочных отношений путем "использования профессиональных социальных сетей, рекрутинговых агентств и консультантов, действующих от их имени".

По этому поводу в Палате общин выступил замглавы МВД Великобритании Дэн Джарвис, который заявил, что Лондон "не потерпит расчетливых попыток иностранной державы вмешиваться в суверенные дела" королевства. Он указал, что вопросы национальной безопасности обсуждались в ходе телефонного разговора главы МИД Великобритании Иветт Купер с министром иностранных дел КНР Ван И, который состоялся 6 ноября. При этом Джарвис подчеркнул, что Лондон готов сотрудничать с Пекином в сферах взаимного интереса.