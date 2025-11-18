Трамп вновь раскритиковал руководство ЮАР

При этом президент США заявил, что Южно-Африканская Республика "крайне плохо ведет себя"

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике руководство ЮАР, подтвердив, что не поедет на саммит Группы двадцати (G20), который пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге.

"Я не поеду в ЮАР на [саммит] G20, потому что их политика истребления населения неприемлема", - заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме. "Я не буду затрагивать что-либо, касающееся ЮАР. ЮАР крайне плохо ведет себя", - утверждал он.

Ранее Трамп в Truth Social сообщил, что представители Соединенных Штатов не поедут в Йоханнесбург на саммит G20. Он назвал позором проведение саммита в ЮАР, обратив внимание на ситуацию с положением прав белого населения, которое, по его мнению, подвергается насилию. Ранее планировалось, что делегацию США на саммите G20 в Йоханнесбурге возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Сейчас он отменил также и свой визит в Кению, который планировался на конец ноября.

Согласно полученной ТАСС информации, США на саммите в Йоханнесбурге будет, скорее всего, представлять поверенный в делах посольства Соединенных Штатов в ЮАР. По завершении саммита председательство в G20 перейдет от ЮАР к США. Трамп уже сообщил, что в 2026 году саммит "двадцатки" пройдет в штате Флорида.