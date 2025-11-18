Зеленский сообщил, что Украина получит от Испании 40 ракет для систем ПВО IRIS-T

Владимир Зеленский отметил, что это вооружение в большом дефиците для украинской стороны во время зимы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Испания передаст Украине 40 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом сообщил Владимир Зеленский, указав на большой дефицит ракет ПВО.

"Я благодарен за новый пакет оборонной помощи. И это в том числе ракеты для ПВО, это большой дефицит для нас во время зимы, и тут конкретный пакет - 40 ракет для систем ПВО IRIS-T", - сказал он в Мадриде на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский также подтвердил, что встретится 19 ноября с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Я думаю, это будет беседа достаточно предметная <...>. У меня хорошие отношения с президентом Турции, будем говорить. Имеем какие-то позиции и сигналы от США, ну, посмотрим завтра", - сказал он. Перед этим агентство Reuters, ссылаясь на турецкий источник, сообщало, что спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф планирует посетить Турцию 19 ноября и принять участие в запланированных переговорах с Зеленским.