Трамп: либеральная пресса США игнорирует связь Эпштейна с демократами

Президент США заявил, что с Джеффри Эпштейном были связаны, в частности, такие ключевые деятели демократов, как 42-й президент США Билл Клинтон, бывший министр финансов Ларри Саммерс, крупный предприниматель и венчурный капиталист Рид Хоффман

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Американские либеральные средства массовой информации (СМИ) игнорируют тот факт, что уличенный в педофилии финансист Джеффри Эпштейн был связан с видными представителями Демократической партии США. Такое мнение высказал президент США республиканец Дональд Трамп.

"Что касается материалов по делу Эпштейна. У меня нет ничего общего с Джеффри Эпштейном. Я его вышвырнул много лет назад из своего клуба [в Мар-а-Лаго у Палм-Бич в штате Флорида], поскольку считал его больным извращенцем. Видимо, я оказался прав", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

При этом Трамп заявил, что с Эпштейном были связаны, в частности, такие ключевые деятели демократов, как 42-й президент США Билл Клинтон, бывший министр финансов Ларри Саммерс, крупный предприниматель и венчурный капиталист Рид Хоффман. "Все эти парни были его друзьями. Но вы об этих людях даже не говорите, вы просто продолжаете рассуждать о материалах дела Эпштейна", - убежден президент. С его точки зрения, ситуация вокруг дела Эпштейна раскручивается демократами, чтобы отвлекать внимание от достижений нынешней республиканской администрации США. Трамп также напомнил, что ни разу не получал от Эпштейна пожертвований в предвыборные фонды, тогда как демократам тот перечислял средства на такие цели.

Трамп за лишение лицензии ABC News

Кроме того, хозяин Белого дома подверг резкой критике корреспонденту телеканала ABC News Мэри Брюс, которая просила его прокомментировать ситуацию вокруг дела Эпштейна, а также задала ему и наследному принцу острые вопросы, касавшиеся, в частности, обстоятельств убийства саудовскими должностными лицами в 2018 году американского журналиста Джамаля Хашкаджи. "Я возражаю не против вашего вопроса, а против ваших замашек. Думаю, что вы ужасный репортер. Проблема в том, как именно вы задаете вопросы", - пояснил Трамп. "Вы могли задать тот же самый вопрос вежливо. <...> Вы ужасный человек и ужасный репортер", - убежден президент.

В связи с этим он фактически высказался за изучение Федеральной комиссией по связи вопроса о возможности аннулирования лицензии на вещание ABC News. "Ваша компания, ваша паршивая компания является одним из виновников. <...> Считаю, что ABC нужно лишить лицензии [на вещание]. Потому что ваши новости настолько фейковые и неверные. <...> У нас отличный председатель комиссии [по связи]. Ему следует рассмотреть данный вопрос", - отметил Трамп.

Дело Эпштейна

Крупный американский финансист Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.