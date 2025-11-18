Минобороны Польши направило более 400 военных на охрану ж/д инфраструктуры

Глава польского военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что они патрулируют 80 ключевых отрезков железнодорожного комплекса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. На охрану объектов железнодорожной инфраструктуры Польши направили не менее 400 солдат Войск территориальной обороны. Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Более 400 военнослужащих территориальной обороны вместе со Службой железнодорожной охраны патрулируют 80 ключевых отрезков железнодорожной инфраструктуры", - написал министр в X.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией.

В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом. По версии следствия, исполнителями были двое граждан Украины.

Власти Польши также повысили уровень террористической угрозы на объектах железнодорожного транспорта в некоторых частях страны.