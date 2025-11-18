МИД Польши не надеется на выдачу подозреваемых в подрыве железной дороги

По словам главы правительства Дональда Туска, диверсантам удалось покинуть польскую территорию через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Польские власти не питают чрезмерных надежд на выдачу Минском двоих украинцев, подозреваемых в подрыве железнодорожных путей на востоке страны и бежавших через КПП "Тересполь-Брест". Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP Info.

"Конечно же будут [дипломатические] ноты, будут вызовы [белорусских и российских дипломатов] в МИД. <...> Мы сделаем все, что от нас требуется, но особых надежд у меня нет", - отметил Сикорский.

Ранее польский премьер Дональд Туск поручил МИД республики предпринять дипломатические шаги для выдачи Варшаве двоих граждан Украины, которые подозреваются в подрыве железнодорожных путей на востоке Польши. По словам главы правительства, мужчинам удалось покинуть польскую территорию через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.