Al Jadeed: в Ливане израильский дрон атаковал автомобиль в лагере палестинцев

Есть погибшие и пострадавшие

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 18 ноября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по автомобилю в лагере палестинских беженцев Айн-эль-Хильве на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

По его информации, беспилотник атаковал машину поблизости от мечети Халеда ибн Валида, выпустив по ней три ракеты. В результате есть погибшие и пострадавшие. Из расположенного поблизости города Сайда в лагерь направляются машины скорой помощи.