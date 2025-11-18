Минздрав Ливана сообщил о гибели 11 человек при ударе Израиля по лагерю палестинцев

Еще четверо доставлены в больницу с ранениями

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 18 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли при атаке израильских ВВС на лагерь палестинских беженцев Айн-эль-Хильве на юге Ливана. Об этом сообщил Минздрав республики. По его данным, еще четверо палестинцев доставлены в больницу с ранениями.

Самолеты атаковали тренировочный лагерь радикального движения ХАМАС. Он расположен поблизости от мечети Халеда ибн Валида, по военному объекту было выпущено несколько ракет.

Ранее поступили сведения, что израильский беспилотник нанес удар по автомобилю в Айн-эль-Хильве.