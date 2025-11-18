TASR: Фицо попросил Рютте обеспечить укрепление ПВО Словакии

Во время беседы с генсеком НАТО премьер-министр республики подчеркнул, что страна будет самостоятельно решать, каковы будут темпы повышения ее военных расходов

БРАТИСЛАВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попросил генсека НАТО Марка Рютте обеспечить укрепление ПВО республики. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Фицо и Рютте провели встречу во дворце словацкого правительства в Братиславе. Темой обсуждения была также ситуация на Украине. Премьер, как следует из сообщения, подтвердил позицию своего кабмина, что республика не будет направлять в эту страну оружие и боеприпасы, исключая поставки по коммерческим контрактам. Действующие власти страны, как проинформировали словацкие СМИ ранее, отказались от передачи вооружений в дар ВСУ. Осуществляется оказание гуманитарной помощи Киеву, включая направление оборудования для разминирования территории.

Фицо в ходе беседы с Рютте отметил, что Словакия будет самостоятельно решать, каковы будут темпы повышения ее военных расходов, и определять их структуру.