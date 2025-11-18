В "Слуге народа" впервые публично призвали Ермака уйти в отставку

Депутат партии Федор Вениславский отметил, что такого мнения придерживаются многие парламентарии правящей фракции Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Многие депутаты от правящей на Украине партии "Слуга народа" считают, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак должен уйти в отставку на фоне коррупционного скандала. Об этом открыто заявил депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Я не требовал у [Зеленского] отставки Андрея Ермака, но я считаю, что отставка господина Ермака в этом случае точно сбила бы этот определенный ажиотаж вокруг правительства, потому что не секрет, что правительство формировалось в основном после того, как были одобрены определенные кандидатуры в офисе [Зеленского]: будь то [Зеленский] или это было совместное принятие решений, я не могу об этом сказать, потому что у меня нет такой информации. Но действительно среди "слуг" много сегодня было разговоров, что господин Ермак должен уйти, но решение о назначении главы офиса - это решение [Зеленского]. Какое он примет решение, подождем, когда он вернется и озвучит [его]", - цитирует его издание "Страна".

По его словам, "триггером", спровоцировавшим разговоры об отставке, стала информация о том, что Ермак фигурирует под псевдонимом Али-Баба на пленках по делу бизнесмена Тимура Миндича. "Страна" назвала заявление Вениславского первым публичным проявлением бунта в партии Зеленского.

Кроме того, депутат от "Слуги народа" Виталий Войцеховский заявил в эфире YouTube-канала издания "Новости Live", что в ближайшие дни возможны заявления о выходе определенных депутатов из фракции.

Реакция на слова Вениславского

На фоне коррупционного скандала все больше парламентариев заявляют о глубоком кризисе в Раде. 17 ноября партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить главу его офиса Ермака, отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только партии "Слуга народа" и назначить новый кабмин. Утром 18 ноября партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" присоединилась к требованию создать правительство нацединства.

В этой обстановке слова Вениславского сразу вызвали реакцию со стороны представителей других партий в Раде. "Во-первых, уважение Федору, - написал депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. - Во-вторых, а другие коллеги почему молчат? Вы кого боитесь? Может, в первый раз за долгое время скажете то, что думаете. Ну, и главное - вы заметили, что в Раде ноль, абсолютно ноль депутатов выступили в защиту Ермака?".

В то же время депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что часть фракции "Слуга народа" уже выдвинула Зеленскому ультиматум. "Часть фракции "Слуга народа" поставили ультиматум Зеленскому: либо будет уволен Андрей Ермак, либо они выходят из фракции", - написал он в своем Telegram-канале.

Партия "Слуга народа" имеет большинство в Верховной раде, что позволяет Зеленскому проводить через парламент все необходимые ему решения. Если депутаты выйдут из фракции, он утратит контроль над Радой.

Дело Миндича

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.