Глава МИД Польши не поддержал идею размещения в стране ядерного оружия

Радослав Сикорский также раскритиковал экс-президента республики Леха Валенсу за попытку получить для государства ядерные боеголовки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не поддержал идею о размещении в Польше ядерного оружия.

"Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия", - заявил Сикорский в эфире телеканала TVP Info, отвечая на просьбу прокомментировать идею размещения в Польше ядерного оружия. Он также подверг критике экс-президента республики (1990-1995) Леха Валенсу за попытку получить для Польши ядерные боеголовки.

О необходимости размещения в Польше американского ядерного оружия неоднократно высказывался в свою бытность главой польского государства (2015-2025) Анджей Дуда. Поддержку этой идеи выразил также новый президент республики Кароль Навроцкий. В свою очередь, весной 2025 года польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша будет стремиться к получению доступа к самым современным видам вооружения, в том числе ядерному оружию, высказав интерес к идее президента Франции Эмманюэля Макрона о распространении на другие страны Европы французского "ядерного зонтика".