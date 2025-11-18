Депутат Рады Железняк: Ермак пока не планирует возвращаться на Украину

У главы офиса Владимира Зеленского 21 ноября пройдет встреча в Риме, сообщил украинский парламентарий

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне коррупционного скандала не вернется на Украину в обещанные сроки. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, планировалось, что Ермак должен вернуться из Турции вместе с Зеленским 20 ноября. "Ермака нет и не будет в Турции, и он не будет возвращаться вместе с [Зеленским] в четверг, и даже в пятницу. У него, по утверждению моих источников, в пятницу уже стоит встреча в Риме", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Ранее на фоне коррупционного скандала с Украины под предлогом командировки также выехал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров. Он посетил уже несколько стран и пока так и не вернулся на Украину, продлив свою командировку.

Во вторник Ермак вместе с Зеленским находился в Испании. Как уточнил Железняк, самолет самого Зеленского уже направляется в Турцию, где 19 ноября состоится встреча с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Ранее агентство Reuters, ссылаясь на турецкий источник, сообщало, что спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф планирует посетить Турцию 19 ноября и принять участие в запланированных переговорах с Зеленским.

Планировалось, что Ермак отправится в Турцию вместе с Зеленским. Однако вечером 18 ноября в украинских СМИ появилась информация о том, что Ермак отправился в Лондон, чтобы встретиться с экс-главкомом ВСУ, а ныне - послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Позже журналист журнала The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источники сообщил, что встреча Уиткоффа и Ермака, запланированная на 19 ноября в Турции, была отменена на фоне коррупционного скандала.

Дело Минидича и кризис власти

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. А 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" (ЕС) и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о назревающем бунте внутри правящей партии "Слуга народа", где также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.