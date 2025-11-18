В НАБУ заявили, что Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем

Руслан Магамедрасулов, занимавшийся документированием деятельности бизнесмена и его главного финансиста Александра Цукермана, считает, что "без политической воли" эти процессы не могли быть реализованы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Тимур Миндич управлял коррупционными схемами в сфере энергетики и обороны, но не был их главным бенефициаром. Об этом рассказал руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов.

Магамедрасулов еще в июле был задержан Службой безопасности Украины (СБУ), конфликтующей с НАБУ, и с тех пор находится в СИЗО. Он занимался документированием деятельности Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Они фигурируют в деле под прозвищами Карлсон и Шугармен.

"По моей информации, Карлсон выполнял функцию топ-менеджера и не был главным бенефициаром", - рассказал Магамедрасулов изданию "Общественное. Новости" в письменном интервью.

По его словам, Миндич изначально "был менеджером средней руки" в команде олигарха Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). "Насколько мне известно, во время менеджмента [фирмы] "Квартала 95" он близко познакомился с командой, которая в дальнейшем частично стала властью на Украине. Благодаря своим бизнес-навыкам и возможностям, он начал реализовывать противоправные многоуровневые схемы в Минэнерго и Минобороны, - рассказал детектив. - Но снова обращу внимание, что он только топ-менеджер. Учитывая масштабность, влияние и глубину внедрения коррупционных схем в профильные органы власти, можно сделать вывод, что есть еще и бенефициары, без политической воли которых эти процессы не могли быть реализованы".

Коломойский, находящийся в СИЗО, со своей стороны называл Миндича лишь "стрелочником" в деле о коррупции. Он также заявил, что Миндич "никакой не главарь мафии", а "идиот".

Дело Миндича

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на пленках под псевдонимом Али-Баба.