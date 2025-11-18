Конгресс США принял законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна

Теперь документ передадут на подпись президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Конгресс США принял законопроект с требованием опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в педофилии и впоследствии покончил с собой. Трансляцию голосования в верхней палате американского законодательного органа вел 18 ноября телеканал C-SPAN.

Законопроект, одобренный ранее в Палате представителей Конгресса США, был принят Сенатом единогласно. Теперь он будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

17 ноября Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он подписать соответствующий законопроект, заявил, что полностью поддерживает его. Ранее он призвал своих однопартийцев-республиканцев в Конгрессе проголосовать в поддержку законопроекта, обвинив при этом своих оппонентов из Демократической партии в том, что они намеренно продвигают дело Эпштейна, чтобы "отвлечь внимание от успеха республиканцев".

Демократы на прошлой неделе опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях финансиста. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить президента.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп.