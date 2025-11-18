В ХАМАС заявили, что жертвами удара Израиля по лагерю в Ливане стали гражданские

В палестинском движении подчеркнули, что утверждение еврейского государства о нападении на тренировочный комплекс, является ложью

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 19 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС осудило налет израильских ВВС на лагерь беженцев Айн-эль-Хильве на юге Ливана, приведший к гибели мирных жителей. В заявлении, размещенном в Telegram-канале, движение выразило соболезнование семьям погибших и пострадавших.

Как подчеркнуло ХАМАС, в палестинских лагерях в Ливане нет военных объектов. "Утверждение оккупационного режима [Израиля] о том, что нападение было совершено на тренировочный комплекс, принадлежащий движению, является чистой воды вымыслом, - отмечается в тексте. - Эта ложь преследует цель оправдать преступную агрессию против лагерей беженцев и палестинского народа". В заявлении говорится, что авиаударам подверглась спортивная площадка, на которой находилась группа молодых людей. ХАМАС возлагает ответственность за преступление на израильские власти.

Ранее Минздрав Ливана сообщил, что жертвами израильской атаки на лагерь Айн-эль-Хильве под городом Сайда стали 13 человек, еще четверо палестинцев доставлены в больницу с ранениями.

Как передал телеканал Al Hadath, самолеты атаковали тренировочный комплекс радикального движения ХАМАС, который расположен на стадионе поблизости от мечети Халеда ибн Валида. По объекту было выпущено несколько ракет. По сведениям телеканала, точечные удары были нанесены в момент, когда в Айн-эль-Хильве собрались на совещание полевые командиры и члены руководства ХАМАС в Ливане. Информации об именах убитых пока не поступило.