Бессент: Трамп определится с кандидатом на пост главы ФРС к концу декабря

По словам главы Минфина США, список потенциальных руководителей регулятора сократился с 11 до 5 человек

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп к католическому Рождеству - 25 декабря - примет решение по кандидату на пост нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка страны) США. Об этом заявил глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент.

"Список [кандидатов] сократился с 11 человек до 5. Мы проведем еще один раунд собеседований, затем собеседования будет проводить Белый дом. В период после Дня благодарения (отмечается в этом году 27 ноября - прим. ТАСС) и до середины декабря президент встретится с тремя финальными кандидатами. И решение будет принято до Рождества, надеюсь", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Бессент также заверил, что наверняка не станет следующим главой Федеральной резервной системы.

Срок полномочий нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла завершится в мае 2026 года. Трамп неоднократно подвергал жесткой критике ФРС и лично Пауэлла в связи с тем, что центробанк недостаточно активно снижал базовую процентную ставку. Президент утверждал, что регулятор умышленно не делал этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.

В сентябре и октябре ФРС снижала базовую ставку. Сейчас она находится на уровне 3,75% - 4%.