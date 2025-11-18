Трамп призвал не отвлекаться от его побед в случае обнародования файлов Эпштейна

Среди заслуг своей администрации президент США назвал урегулирование восьми военных конфликтов, привлечение многомиллиардных инвестиций, усиление миграционного контроля и остановку инфляции в стране

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы республиканцы отвлекались от побед его администрации в случае обнародования файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в педофилии и впоследствии покончил с собой.

"Мне без разницы, когда Сенат одобрит законопроект палаты представителей, сегодня или в ближайшее время, я просто не хочу, чтобы республиканцы отводили взгляд от всех наших побед", - написал он в Truth Social.

Среди заслуг своей администрации глава Белого дома назвал урегулирование восьми военных конфликтов, привлечение многомиллиардных инвестиций в США, усиление миграционного контроля и остановку инфляции в стране.

18 ноября Конгресс США принял законопроект с требованием опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в педофилии и впоследствии покончил с собой. Трансляцию голосования в верхней палате американского законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

Демократы на прошлой неделе опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях финансиста. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить президента.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.