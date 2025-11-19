Asharq al-Awsat: командующий армии Ливана отложил визит в США из-за Израиля

Как отмечает издание, ранее армейское командование страны ответило отказом на требование еврейского государства обыскивать дома жителей юга республики

БЕЙРУТ, 19 ноября. /ТАСС/. Визит командующего ливанской армии генерала Рудольфа Хейкала в США перенесен на более поздний срок до прояснения ситуации с процессом разоружения отрядов шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщила общеарабская газета Asharq al-Awsat со ссылкой на военные источники в Бейруте.

По ее информации, генерал Хейкал принял решение отложить поездку в Вашингтон, которая должна была начаться на этой неделе, из-за давления со стороны Израиля. Кроме того, американские сенаторы Линдси Грэм и Джони Эрнст, занимающие произраильскую позицию, выступили с критикой в адрес ливанской армии и выразили сомнения в целесообразности предоставления ей военной помощи.

Ранее, как отмечает издание, армейское командование ответило отказом на переданное американской стороной требование Израиля обыскивать дома жителей юга Ливана на предмет наличия в них тайников с оружием и боеприпасами. Генерал Хейкал заявил, что "военные не могут совершать подобные действия без судебного ордера". В августе, когда ливанские ВС приступили к реализации плана по разоружению военизированных формирований, командующий предупредил, что этот процесс "требует диалога и не может быть осуществлен силой".

Вице-спикер парламента Ильяс Бу Сааб указал в интервью изданию, что Израиль в последнее время добивается превращения ливанской армии в подконтрольную ему военную полицию. "Неприемлемо, чтобы ливанская армия подчинялась прихотям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или еще кого-либо", - подчеркнул политик.

К югу от реки Литани сейчас размещены 9 000 военнослужащих, которые работают над демонтажем военных объектов "Хезболлах" в соответствии с графиком, утвержденным правительством. Как заявил 13 ноября президент республики Джозеф Аун, непрекращающиеся израильские атаки не позволяют вооруженным силам завершить развертывание вдоль всей южной границы в соответствии с соглашением о перемирии от 27 ноября 2024 года.