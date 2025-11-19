Reuters: Трамп 19 ноября подпишет законопроект о публикации бумаг Эпштейна

Белый дом не ожидал, что обе палаты Конгресса одобрят законопроект так быстро, пишет агентство

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в среду, 19 ноября, подпишет одобренный Конгрессом законопроект с требованием к американским властям опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончил с собой. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как проинформировал журналистов агентства представитель Белого дома, Трамп подпишет документ сразу же после его получения. По сведениям агентства, это, вероятнее всего, произойдет 19 ноября. По словам источников, Белый дом не ожидал, что обе палаты Конгресса одобрят законопроект так быстро. Днем 18 ноября это сделала Палата представителей. Спустя несколько часов документ единогласно одобрили члены Сената.

Трамп ранее выражал готовность подписать законопроект. Вместе с тем он неоднократно утверждал, что публикации материалов по упомянутому делу добиваются именно демократы, чтобы "отвлечь внимание от успеха республиканцев".

Демократы в ноябре опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях финансиста. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить президента.

Во вторник были опубликованы результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и международной службой Ipsos 14-17 ноября. Они свидетельствуют о том, что рейтинг популярности Трампа среди американцев снизился до 38%. Это самый низкий показатель с момента его инаугурации, состоявшейся 20 января 2025 года. Как отметили исследователи, респонденты, в частности, выражали недовольство ростом цен в США и тем, как проводится разбирательство, касающееся Эпштейна. Лишь 20% респондентов считают, что американские власти проводят это разбирательство надлежащим образом. 70% полагают, что вашингтонская администрация скрывает сведения о клиентах Эпштейна.

Дело финансиста

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп.