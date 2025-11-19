Во Франции назвали спектаклем сделку с Украиной по 100 Rafale

Депутат Европарламента Тьерри Мариани от ультраправой французской партии "Национальное объединение" подчеркнул, что сделка между странами ни к чему не обязывает

истребитель Rafale © Matthew Horwood/ Getty Images

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сделка о передаче Украине 100 французских истребителей Rafale, подписанная лидерами двух стран, ни к чему не обязывает и является спектаклем. Такое мнение РБК выразил депутат Европарламента Тьерри Мариани от ультраправой французской партии "Национальное объединение" (RN).

"Что остается от этого дня, который нам представляют как исторический? От встречи украинского президента с французским и "крупных контрактов"? Если хотите знать мое мнение - почти ничего. Почти ничего, кроме красивой постановки", - отметил он изданию, добавив, что "Меморандум о взаимопонимании" ни к чему не обязывает. По его словам, такие документы подписываются, когда "не хватает контрактов для подписания".

Депутат также добавил, что в настоящее время Украина разорена, поэтому обещания ЕС из уст главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен взять расходы Киева на себя, вызывает беспокойство и, кроме того, ничего не меняет. "Сегодня, когда нам сообщают, что только что подписан контракт века: поставка 100 истребителей Rafale за раз, я задаюсь легитимным вопросом: "кто за них заплатит?" Кто их оплатит? Никто не знает. Сегодня Украина разорена", - отметил он, добавив, что эта "покупка" обойдется французам очень дорого.

Кроме того, Мариани ожидает, что к 2035 году, когда Зеленский надеется получить первые самолеты, конфликт уже закончится. "Я надеюсь, что к 2035 году Европа наконец найдет способ способствовать миру. На самом деле, это очень удачная коммуникационная кампания президента, популярность которого в его стране едва достигает 10%, и другого лидера, окружение которого погрязло в коррупционных скандалах", - уточнил он.

"Пора искать путь к миру. Пора прекратить войну, которая не имеет к нам отношения и перестать устраивать спектакль", - заключил европарламентарий, отметив, что по его мнению, этот контракт ни к чему конкретному не приведет.

17 ноября Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на авиабазе Виллакубле в Парижском регионе подписали соглашение об оказании военной помощи Киеву. Детали документа не раскрываются, однако, по данным телеканала LCI, соглашение касается поставок французских истребителей Rafale для украинской армии. Как заявил Зеленский телеканалу, Киев рассчитывает получить от Франции 100 истребителей Rafale.