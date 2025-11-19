AP: в Луизиане пройдут масштабные рейды против нелегальных мигрантов

По сведениям, агентства, операция под названием "Зачистка болота" продлится два месяца

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Администрация американского президента Дональда Трампа готовит крупную операцию против нелегальных мигрантов в штате Луизиана. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), в распоряжении которого оказалась документация Министерства внутренней безопасности США.

По сведениям, агентства, операция под названием "Зачистка болота" (Swamp Sweep) продлится два месяца. В течение следующих недель в Новый Орлеан (штат Луизиана) направят не менее 250 пограничников, первые из них начнут прибывать в город уже 21 ноября и займутся размещением необходимой техники и оборудования. Начало активной фазы операции ожидается 1 декабря. Она может быть распространена на территорию соседнего с Луизианой штата Миссисипи. Перед правоохранителями поставлена цель задержать примерно 5 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов. С момента его возвращения в Белый дом в конце января этого года масштабные рейды против нелегальных мигрантов прошли в том числе в Нью-Йорке, Чикаго (штат Иллинойс), Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

15 ноября американские СМИ сообщили о начале рейдов против нелегалов в Шарлотте - крупнейшем городе штата Северная Каролина. По данным телекомпании CNN, сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля уже задержали там более 200 человек.