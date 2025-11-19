Каллас: возможности ЕС оказывать давление на КНР по Украине ограничены

Пекин может "нанести ущерб" странам объединения в ответ на санкции, заявила глава европейской дипломатии

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила об ограниченности возможностей Евросоюза оказывать давление на Китай в связи с его позицией по украинскому конфликту.

Выступая 18 ноября на мероприятии агентства Bloomberg, Каллас объяснила, что ввиду глубоких экономических связей с Евросоюзом Пекин может "нанести ущерб" странам объединения в ответ на санкции. "Китай поступает очень умно, наращивая свое геополитическое влияние", - отметила она.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай стремится к прекращению украинского кризиса и будет играть конструктивную роль в продвижении его политического урегулирования. Как отметил китайский дипломат, КНР занимает по проблеме Украины последовательную позицию, "исходя из сути самого вопроса, придерживаясь принципов справедливости и объективности".