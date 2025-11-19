Reuters: "евротройка" вместе с США представила МАГАТЭ проект резолюции по Ирану

По информации агентства, он с наибольшей вероятностью будет принят уже 19 ноября

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Великобритания, Германия, Франция и США представили во вторник совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проект резолюции с требованием предоставить доступ к ядерным объектам Ирана и его запасам обогащенного урана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, проект с наибольшей вероятностью будет принят уже 19 ноября.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что на территории страны не проводится обогащение урана из-за атак на соответствующую инфраструктуру.

13 ноября страны - участницы G7 по итогам встречи в канадской провинции Онтарио выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что Иран должен перейти к прямым переговорам с США по своей ядерной программе. В МИД Ирана отметили, что обращение стран Группы семи к Тегерану с просьбой о сотрудничестве с МАГАТЭ без упоминания роли США и Израиля в эскалации кризиса является лицемерным, особенно на фоне действий европейских стран по восстановлению антииранских санкций СБ ООН и злоупотребления механизмом разрешения споров Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.