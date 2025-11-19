Польша временно закрыла два аэропорта для свободы действий авиации

Над страной действуют истребители в связи с существующей, по утверждению Варшавы, угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов на Украине

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Два аэропорта в Жешуве и Люблине на юго-востоке Польши временно закрыты после подъема в воздух истребителей. Об этом сообщило Польское агентство воздушного транспорта.

"Аэропорты в Жешуве и Люблине временно закрыты из-за необходимости обеспечить свободу действий для военной авиации", - говорится в публикации ведомства в соцсети X.

Ранее Оперативное командование польских вооруженных сил сообщило о том, что в воздушном пространстве над страной действуют истребители Польши и НАТО в связи с существующей, по утверждению Варшавы, угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов на Украине.